Polizei Aachen

POL-AC: Nach Diebstahl eines E-Bikes: Polizei wird durch GPS-Tracker fündig und stellt weitere Fahrräder sicher

Aachen (ots)

In der Friedrichstraße ist gestern (24.10.2022) gegen 14 Uhr ein hochwertiges E-Bike gestohlen worden. Mithilfe des GPS-Trackers konnte es die Polizei kurze Zeit später orten.

Das E-Bike befand sich mit 27 anderen Fahrrädern im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schleswigstraße. Nach bisherigen Ermittlungen stammen fünf dieser Fahrräder aus Diebstählen. Der Mieter der Kellerräume ist ein 62-jähriger Mann. Er ist bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an.

Das gestohlene E-Bike aus der Friedrichstraße ist wieder bei seinem Besitzer. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell