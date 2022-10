POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: 15-jähriger Jugendlicher wird vermisst

Alsdorf/Eschweiler (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (22.10.2022) ein hochmotorisiertes Fahrzeug entwendet. Der oder die Täter brachen zunächst in ein Einfamilienhaus an der Langerweher Straße ein. Sie stahlen Bargeld, Bankkarten und die Autoschlüssel des grauen Sportwagens (Audi), der vor der Tür geparkt war. Sie fuhren mit dem Fahrzeug, das nach derzeitigen Erkenntnissen Hauptziel des ...

