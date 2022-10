POL-AC: PS-starkes Fahrzeug gestohlen

Polizei Aachen

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (22.10.2022) ein hochmotorisiertes Fahrzeug entwendet.

Der oder die Täter brachen zunächst in ein Einfamilienhaus an der Langerweher Straße ein. Sie stahlen Bargeld, Bankkarten und die Autoschlüssel des grauen Sportwagens (Audi), der vor der Tür geparkt war.

Sie fuhren mit dem Fahrzeug, das nach derzeitigen Erkenntnissen Hauptziel des Einbruchs war, in unbekannte Richtung davon.

In der Nacht zu Montag trieben sich zwei Verdächtige auf der Quellenstraße in Alsdorf herum, die es offenbar ebenfalls auf den Sportwagen eines Anwohners abgesehen hatten. Er konnte die beiden Personen über eine Überwachungskamera beobachten und in die Flucht schlagen.

In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577 31401 (zu Bürozeiten) erreichen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache unter 0241 9577 34210 Hinweise entgegen.

Info: Beim sogenannten "Home-Jacking" brechen Täter gezielt in Wohnungen ein, um an die Autoschlüssel für hochwertige Fahrzeuge zu gelangen und diese zu entwenden. (kg)

