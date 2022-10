Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Verletzte nach Frontalunfall

Herzogenrath (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Voccartstraße sind am vergangenen Freitag (21.10.22, 15.10 Uhr) zwei Fahrerinnen, 50 und 56 Jahre alt, nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Beide Frauen mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Sie wurden anschließend in Krankenhäuser eingeliefert. Wie es zu dem Frontalunfall kam, ist derzeit noch unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Die Voccartstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

