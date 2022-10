Polizei Aachen

POL-AC: Geldautomatensprengung in der Eifel - Täter flüchtig

Monschau (ots)

Im Stadtteil Konzen ist heute Nacht (21.10.2022) ein Geldautomat der Sparkasse gesprengt worden. Ob der oder die Täter Beute gemacht hat/ haben, steht noch nicht fest.

Die Sprengung in dem Geschäftsgebäude an der Konrad-Adenauer-Straße passierte gegen 3.20 Uhr. Der Wachdienst der Bank hatte die Polizei alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. An dem Gebäude entstand großer Schaden.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter(n) oder dem Fluchtwagen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. Online können unter https://nrw.hinweisportal.de/ Hinweise gegeben oder Fotos und Videos hochgeladen werden. (sk)

