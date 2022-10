Polizei Aachen

POL-AC: Die Aachener Polizei informiert: Landesweite Aktionstage zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität - "Riegel vor! Sicher ist sicherer!" - Einladung zum Beratungsangebot

Städteregion Aachen (ots)

Der Winter steht wieder vor der Tür und die frühe Dunkelheit nutzen Einbrecher gerne und dann wohl auch wieder häufiger für ihre Taten aus. Am letzten Oktoberwochenende führt die Polizei NRW darum erneut die landesweite Aktion "Riegel vor! Sicher ist sicherer!" zum Einbruchsschutz durch. Auch hier in Aachen bietet die Polizei wieder ein vielfältiges Beratungsangebot für Bürgerinnen und Bürger an und möchte bewirken, dass Hemmschwellen abgebaut und im Verdachtsfall und bei verdächtigen Beobachtungen direkt der Notruf 110 gewählt wird.

Am Sonntag, den 30.10.2022, von 10 bis 16 Uhr, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kriminalkommissariates für Prävention und Opferschutz im Foyer des neuen Polizeipräsidiums an der Trierer Straße ansprechbar und stehen mit ihrer sachkundigen Beratung allen Interessierten zur Verfügung. Zudem sind die Beraterinnen und Berater in der genannten Zeit auch am Telefon unter der 0241/ 9577 - 34401 zu erreichen. Selbstverständlich können auch weiterhin separate Beratungstermine unter der oben genannten Rufnummer vereinbart werden.

