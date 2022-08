Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Mehrfamilienhaus

Saalfeld (ots)

Sonntagabend, gegen 22:30 Uhr, wurde über die Feuerwehr ein Wohnungsbrand in der Gutenbergstraße in Saalfeld mitgeteilt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Bewohner bereits glücklicherweise eigenständig aus dem Mehrfamilienhaus unverletzt gerettet. Möglicherweise kommt ein technischer Defekt an einem Kühl-und Gefriergerät als Auslöser für den Brand in Frage. Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen, es entstand leichter Sachschaden in der betroffenen Wohnung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell