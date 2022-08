LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Plothen (ots) - Zwischen Samstagabend bis Sonntagvormittag drangen bislang Unbekannte in ein Autohaus in Plothen in der Volkmannsdorfer Straße ein. Der Spurenlage zufolge durchbrach der/ die Unbekannte offensichtlich die Umfriedung des Geländes und drang widerrechtlich ins Gebäudeinnere ein. Dort wurden mehrere Tresore angegriffen und Bargeldsummen im fünfstelligen ...

