Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht: Unter anderem Bargeld und Transporter entwendet

Plothen (ots)

Zwischen Samstagabend bis Sonntagvormittag drangen bislang Unbekannte in ein Autohaus in Plothen in der Volkmannsdorfer Straße ein. Der Spurenlage zufolge durchbrach der/ die Unbekannte offensichtlich die Umfriedung des Geländes und drang widerrechtlich ins Gebäudeinnere ein. Dort wurden mehrere Tresore angegriffen und Bargeldsummen im fünfstelligen Wert entwendet. Darüber hinaus wurden weitere Türen und Fenster angegangen, sodass sich den Ermittlern ein große Schadens- und Spurenbild bot. Schließlich entwendeten der/die Unbekannten noch einen Transporter und flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell