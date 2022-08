Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Unterwirbach (ots)

Am Sonntag, dem 31.07.2022, ereignete sich gegen 10:15 Uhr in einem Waldstück nahe Unterwirbach eine Körperverletzung sowie Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Der Fahrer einer Cross- Maschine befuhr verbotswidrig den dortigen Waldweg und stoppte unmittelbar vor einem Mann, welcher ihn auf das offensichtliche Fehlverhalten ansprach. Nach einem kurzem Wortwechsel stieß der Kradfahrer den Geschädigten mit der Hand zur Seite und fuhr weiter, hierbei streifte er den Geschädigten mit dem Vorderrad am linken Unterschenkel.

Beschreibung des zwischenzeitlich Beschuldigten: -vermutlich jüngeren Alters -blau-grün-weißer Schutzhelm, typische Cross-Fahrerbekleidung

Fahrzeug:

-gelbe Telegabel, Schutzblech hinten weiß

Hinweise zur gesuchten Person nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell