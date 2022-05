Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Illingen (ots)

Offenbar betrunken mit dem Fahrrad unterwegs und hierbei gestürzt ist ein 44-Jähriger in Illingen.

Durch eine besorgte Anruferin wurde am Sonntagabend, gegen 21:50 Uhr, ein zu Boden gestürzter Radfahrer in der Mühlackerstraße der Rettungsleitstelle gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, hatte sich der Radfahrer jedoch von der Örtlichkeit in Richtung Mühlacker entfernt. Durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mühlacker konnte er auf einem Feldweg zwischen Illingen und Mühlacker auf seinem Fahrrad festgestellt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholvortest ergab den Wert von 1,86 Promille. Nachdem seine sturzbedingt leichteren Verletzungen in einem örtlichen Krankenhaus behandelt worden waren, musste er noch eine Blutprobe abgeben.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell