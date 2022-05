Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Brand in Asylbewerberheim

Ispringen (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Ispringen zu einem Brand in einem Asylbewerberheim.

Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte es, gegen 09:00 Uhr, im Erdgeschoss zu einem Brandausbruch gekommen sein. Die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus anwesenden Personen begaben sich rechtzeitig ins Freie.

Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr erfolgreich bekämpft und vollständig gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handelt, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Christian Schulze, Pressestelle

