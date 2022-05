POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Verkehrskontrolle: Autofahrer unter alkoholischer Beeinflussung

Höfen an der Enz (ots) - Am Donnerstagnachmittag hat ein Mercedes auf der Bundesstraße 294 angefangen zu brennen, nachdem er mit einem entgegenkommenden Golf kollidiert war. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 71 Jahre alter Mann, gegen 15:25 Uhr, die Bundesstraße von Höfen in Richtung Calmbach als weitere ...

mehr