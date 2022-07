Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Sonneberg (ots)

Am Samstag, gegen 10:25 Uhr kam es in der Neustädter Straße in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Der 68-järige Pkw-Fahrer beabsichtigte von einem Grundstück auf die Neustädter Straße einzubiegen und bemerkte den herannahenden Radfahrer nicht. Der Radfahrer wich dem Pkw aus, stürzte und verletzte sich leicht. Obwohl der Kraftfahrer den Sturz bemerkte, entfernte er sich von der Unfallstelle. Die Beamten trafen ihn Zuhause an. Er muss sich nun wegen Unfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung verantworten.

