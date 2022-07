Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall

Saalfeld (ots)

Am Sonnabend ereignete sich gegen Mittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Leutenberg und Steinsdorf. Ein Mann fuhr mit seinem PKW von Leutenberg kommend in Richtung Steinsdorf. Hierbei geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden PKW zusammen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr musst beide Fahrer aus ihren Fahrzeugen bergen. Im Anschluß wurde ein Verletzter mit dem Rettungshubschrauber und der andere mit dem Rettungswagen in die Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße war über eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell