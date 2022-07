Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Andauernder Brand sorgt für stundenlange Vollsperrung der Bundesstraße

B88 Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Von gestern Mittag an bis gegen 19:30 Uhr kam es aufgrund eines Feld- und Wiesenbrandes zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 88 im Bereich Uhlstädt-Kirchhasel. Zahlreiche Feuerwehren konnten das Feuer, welches sich zwischenzeitlich auf einer Fläche von rund 200 Meter x 100 Meter in Hanglage ausgebreitet hatte, nach mehreren Stunden unter Kontrolle bringen. Neben der Böschung brannte auch eine kleine Gartenhütte ab, Angaben zur Höhe des Sachschadens können gegenwärtig nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an - möglicherweise verursachte ein Reifenbrand eines LKW schließlich das Übergreifen auf die Böschung.

