Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte/r dringt in Krankenhaus ein und entwendet u.a. Medikamente

Sonneberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, vermutlich zwischen 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr, drangen ein oder mehrere, bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in den Innenbereich des Sonneberger Klinikums in der Neustadter Straße ein. Anschließend entwendete der/die Unbekannte persönliche Gegenstände einer Mitarbeiterin, welche in den Räumlichkeiten abgelegt waren. Darüber hinaus wurden verschiedene Medikamente aus dem Medizinschrank gestohlen. Anschließend flüchtete der/die Täter/in unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die PI Sonneberg entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell