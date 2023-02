Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.02.2023 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben eine Hausfassade und z.T. auch Fensterscheiben am Schloßplatz in Eschwege (u.a. bei dem dortigen ehemaligen Hotel) mit einem blauen Farbstift verunstaltet. Die Polizei in Eschwege hat aufgrund des Vorfalls Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend 19.15 Uhr und Mittwochmorgen 09.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Fußgängerin auf Zebrastreifen von Pkw erfasst und leicht verletzt

Die Beamten der Polizei in Sontra wurden heute Morgen zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden hinzugerufen. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Sontra hatte gegen 10.18 Uhr eine ebenfalls aus Sontra stammende 83-jährige Fußgängerin übersehen, die in der Straße "Hinter der Mauer" in Sontra einen Zebrastreifen überqueren wollte. Der 48-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die Seniorin leicht, wodurch diese u.a. eine Verletzung am Fuß und im Gesichtsbereich erlitt, weshalb sie zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Wegen eines beschädigten schwarzen Pkw Audi B 8 haben die Beamten der Polizei Witzenhausen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der Audi wurde am vergangenen Montag gegen 20.30 Uhr in der Straße "Bischhäuser Aue" in Witzenhausen geparkt. Am heutigen Mittwochvormittag stellte die Besitzerin dann einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite fest, u.a. Kratzer und Dellen zum Teil mit roter Fremdfarbe. Vermutlich wurde der Schaden beim Ein-oder Ausparken eines bis dato noch unbekannten Verkehrsteilnehmers verursacht. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Lkw fährt Poller um; Fahrzeug bleibt unbeschädigt

Ohne Beschädigung nach einer Kollision mit ein paar Begrenzungspfosten blieb heute Morgen ein Lkw mit Anhänger, der von einem 57-Jährigen aus Litauen gefahren wurde. Gegen 06.20 Uhr bog der Mann in Witzenhausen mit seinem Fahrzeug samt Anhänger aus Richtung B 80 kommend von der Bohlenbrücke nach rechts in die Straße "An der Schlagd" ab und geriet dabei in einem zu engen Bogen nach rechts auf den Gehweg, wodurch drei dort befindliche Metallpoller beschädigt wurden. Der Mann wurde von der hinzugerufenen Streife im Rahmen der Unfallaufnahme verwarnt. Der Schaden an den Metallpollern ist noch nicht beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell