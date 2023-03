Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle

Aalen (ots)

Unterschneidheim: Minigolfausrüstung entwendet

Zwischen Montagvormittag 08 Uhr und Dienstagvormittag 08 Uhr entwendeten Diebe Minigolfausrüstung aus einem unverschlossenen Schrank an der Minigolfanlage in der Nordhäuser Straße. Ebenfalls beschädigten die Personen eine Türe des dortigen Vereinsheims und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Tannhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07964 330001 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Diebstahl in Schule

Ein unbekannter Mann befand sich am Dienstagmorgen gegen 8:50 Uhr in einem Schulgebäude in der Wallenstraße und soll hierbei aus einer im Lehrerzimmer befindlichen Tasche einen Geldbeutel samt Inhalt entwendet haben. Laut einem Zeugen wird der Mann als 40-50 Jahre alt beschrieben. Er soll eine untersetzte Figur, dunkle Haare und einen Dreitagebart gehabt haben. Er trug dunkle Kleidung, möglicherweise eine ärmellose Weste und sprach mit schwäbischem Akzent. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise zur Person und nimmt diese unter Telefon 07171 358-0 entgegen.

