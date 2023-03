Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Ilshofen: Frau bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 13:15 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mitsubishi-Fahrer auf das Gelände eines Ladengeschäfts in der Raiffeisenstraße ein. Dabei übersah er die Hundeleine einer 72-jährigen Frau und fuhr in diese. Dadurch kam die 72-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Der Hund blieb unverletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die verletzte Frau wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Oberrot: Vorfahrt missachtet

Eine 21-jährige Renault-Fahrerin wollte am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr die Rottalstraße von der Eugen-Klenk-Straße kommend in Richtung der Stiersbacherstraße überqueren. Dabei übersah er eine von rechts auf der Rottalstraße kommende 38-jährige Mercedes-Fahrerin. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen hierbei wurden die beiden Fahrzeugführerin, sowie eine 20-jährige und eine 19-jährige Beifahrerin im Renault und eine 16-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 500 Euro.

Crailsheim: Einbruch

Am Dienstag gegen 3:15 Uhr versuchten Unbekannte in eine Apotheke in der Karlstraße einzubrechen. Dazu hebelten sie eine Eingangstüre auf. Im Inneren des Gebäudes scheiterten die Einbrecher jedoch an einer weiteren Türe, welche zu den Räumen der Apotheke führte. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell