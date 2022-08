Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutter zahlt Strafe und bewahrt Sohn vor Gefängnis

Halle (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte am 14.08.2022 gegen 20:30 Uhr einen 27-Jährigen im Hauptbahnhof Halle (Saale). Der Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Deutsche per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wurde. Bereits im Juni 2018 verurteilte ihn das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz. Da der Mann bereits einen Teil des geforderten Betrages beglichen hatte, musste er noch 550 Euro Geldstrafe zahlen oder eine Restersatzfreiheitsstrafe von 22 Tagen antreten. Die eingesetzte Streife verhaftete den Verurteilten und brachte diesen in die Diensträume der Bundespolizei. Nach einem Telefonat mit der Mutter brachte diese, die noch ausstehenden 550 Euro auf und konnte ihren Sohn somit vor dem Gefängnis bewahren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell