Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Baumaschinen im Wert von circa 25.000 Euro

Weißenfels, Großkorbetha (ots)

Am Mittwoch, den 10.08.2022 wurde die Bundespolizei über einen besonders schweren Fall des Diebstahls in Großkorbetha informiert. Dort wurden in dem Zeitraum von Samstag, 06.08.2022, 04:00 Uhr bis Dienstag, 09.08.2022, 10:00 Uhr zwei hydraulische Präzisions-Schraubmaschinen entwendet. Die Spezialwerkzeuge waren mittels einer Eisenkette an einer Tankanlage angeschlossen. Die Schadenshöhe wird auf circa 25.000 Euro beziffert. Eine Fahndungsausschreibung der hochwertigen Baumaschinen wurde veranlasst. Außerdem hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben, welche sich im Zeitraum von Samstag, den 06.08.2022, 04:00 Uhr bis Dienstag, den 09.08.2022, 10:00 Uhr im Bereich der Baustelle SWA Großkorbetha aufgehalten haben und mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

