Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Wieder kollidiert ein Zug mit Verteilerkasten, Täter befinden sich in unmittelbarere Nähe und legen bereits entfernte Gegenstände erneut ins Gleis

Aschersleben (ots)

Am Mittwoch, den 10. August 2022 um 14:19 Uhr wurde die Bundespoli-zeiinspektion Magdeburg erneut durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn darüber informiert, dass ein Zug auf der Bahnstrecke Aschersleben - Halle mit Gegenständen zusammenprallte. Eine eingesetzte Streife begab sich umgehend zum Tatort und musste feststellen, dass es sich um einen ähnlich gelagerten Sachverhalt wie am Vortag an einem Bahnübergang in Bernburg handelte. Unbekannte hatten nun auch auf der Bahnstrecke Aschersleben - Halle, zwischen den Ortslagen Mehringen und Freckleben und am Bahnübergang in der Ortslage Mehringen mehrere Verteilerkästen zerstört, entfernt und samt Kabel auf die Gleise gelegt. Eine weitere Kollision am südlicheren Bahnübergang konnte glücklicherweise durch den Triebfahrzeugführer verhindert werden. Er erkannte das Hindernis, kam rechtzeitig zum Stehen und entfernte den Verteilerkasten aus dem Gleisbereich. Nur kurze Zeit später meldete ein Zug aus Richtung Halle kommend, genau an dieser Stelle, einen Zusammen-prall mit einem Gegenstand. Wie sich herausstellte, handelte es sich da-bei um den besagten Verteilerkasten, der unmittelbar zuvor von einem Triebfahrzeugführer aus dem Gleis entfernt wurde. Die bisher unbekannten Täter müssen sich also im Nahbereich des Tatorts aufgehalten haben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb, selbst mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, leider ohne Erfolg. Darum ist auch hier die Bundespolizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen! Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben, welche sich am Mittwoch, den 10. August 2022 in dem Zeitraum von circa 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr im Bereich der Bahnstrecke und -übergänge Höhe der Ortslagen Mehringen und Freckleben aufgehalten haben und mit den Taten in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei -Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei je-der anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden. Die Bundespolizei hat dementsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, der Störung öffentlicher Betriebe sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Aufgrund der Streckensperrung und Bahnübergangsstörung kam es zu Zugverspätungen von 46 Minuten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell