Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jährige ohne gültigen Fahrschein will Zug nicht verlassen, schreit und leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 7. August 2022 wurde die Bundespolizei gegen 10:45 Uhr über eine weibliche Person in einem Intercityexpress auf der Strecke Köln - Dresden informiert und um Unterstützung gebeten. So nutzte sie den Zug ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Zudem schrie sie im Zug und beleidigte die Zugbegleiterin, demnach sollte sie den Express verlassen. Den Aufforderungen kam die 37-Jährige keineswegs nach, folglich informierte die Kontrolleurin die Bundespolizei. Beim Halt des Zuges am Magdeburger Hauptbahnhof traf die alarmierte Streife der Bundespolizei die 37-Jährige schlafend im Zugabteil an. Die Beamten weckten die junge Frau und wiederholten die Forderung der Zugbegleiterin den Zug zu verlassen. Unvermittelt und lautstark schrie sie erneut und hielt sich an ihrem Sitzplatz fest, ließ sich auf den Boden fallen und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Bundespolizisten trugen die Unruhestifterin aus dem Zug, hielten sie anschließend an den Oberarmen und führten sie zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte die Deutsche ab. Der durchgeführte Drogenschnelltest verlief positiv. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen konnte die Dame die Dienststelle wieder verlassen. Sie erhält Strafanzeigen wegen der begangenen Leistungserschleichung, Beleidigung, Hausfriedenbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

