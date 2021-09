Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kollidiert mit Fußgänger - eine Person verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 08 Uhr in der Bergstraße. Ein 65-Jähriger Opel-Fahrer wollte vom Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants auf die B3 in Richtung Weinheim-Hauptbahnhof fahren, als er beim Ausfahren einen Fußgänger übersah, der gerade die Fahrbahn querte. Das Auto und der 51-Jährige Fußgänger kollidierten, wobei der Mann auf die Motorhaube des Opels geworfen wurde und anschließend zu Boden fiel. Er wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sachschaden entstand keiner.

