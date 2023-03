Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Unfall auf der B29

Aalen (ots)

Ein 54 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Weinstadt wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und kollidierte hierbei mit dem Lkw eines 38-Jährigen, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die rechte Fahrspur ist derzeit (Stand 7:50 Uhr) noch gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell