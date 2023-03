Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Papiertonne in Brand gesetzt - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Von der Fahrbahn abgekommen

Einen Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro verursachte ein 45-Jähriger als er am Dienstag gegen 20:30 Uhr mit seinem Mercedes auf der B19 von Aalen nach Heidenheim über den rechten Fahrbegrenzungstreifen geriet. Infolgedessen kollidierte das Fahrzeug mit einer Leitplanke und wurde anschließend nach links abgewiesen. Letztendlich kam der Mercedes auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der 45-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Sachbeschädigung

Zwei LKWs wurden am Dienstag in der Daimlerstraße beschädigt. Bemerkt wurde der Schaden gegen 18:30 Uhr. Die Polizei Aalen erbittet Hinweise auf die Verursacher unter 07361/5240.

Wört: Papiertonne in Brand gesetzt

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 20 Uhr, dass eine Papiertonne von einem bislang Unbekannten "Am Dorfmühlweiher" in Brand gesetzt wurde. Daraufhin gelang es dem Zeugen sowie einer weiteren Anwohnerin, die Papiertonne eigenständig zu löschen. Es kam zu keinem weiteren Schaden. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Lorch: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag ereignete sich gegen 17 Uhr auf der B297B ein Vorfahrtsunfall, bei dem ein 42-Jähriger leicht verletzt wurde. Ein 65-jähriger Toyota-Fahrer missachtete an der Kreuzung zur K3273 die Vorfahrt des 42-jährigen Opel-Fahrers. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro entstand. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mögglingen: Einbruch

In den Wertstoffhof "Im Wert" brach ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag ein. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelang der Einbrecher in das Gebäude und verschaffte sich Zugang zu mehreren Bürogebäuden. Anschließend flexte er einen darin befindlichen Tresor auf, aus welchem jedoch nichts entwendet wurde. Ein Versuch über die Feuertreppe in den zweiten Stock zu gelangen misslang offensichtlich. Bis auf 20 Euro Münzgeld wurde nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der Einbruch wurde gegen 04:30 Uhr bemerkt. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

