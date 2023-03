Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Großerlach: Person aus einer Betreuungseinrichtung vermisst

Großerlach: (ots)

Seit Montagmorgen, den 13.03.2023, wird aus einer Betreuungseinrichtung in der Erlacher Höhe der 54-jährige Wolfgang Emmrich vermisst. Er hatte die Einrichtung verlassen und wurde am Montag zuletzt bei Liemersbach gesehen. Da der Gesuchte regelmäßig Medikamente zu sich nimmt, die er nicht bei sich führe, könnte er sich zwischenzeitlich in einer hilflosen Lage befinden. Der Gesuchte ist 163cm groß, schlank, spricht schwäbischen Dialekt und trägt einen Bart. Er trug am Tag seines Verschwindens eine gelbe Regenjacke.

Es wird derzeit im Waldgebiet zwischen Großerlach und Liemersbach nach der Person aktiv gesucht. Hierzu ist ein Personenspürhund der Polizei, eine Rettungshundestaffel der Malteser, eine Drohne des THW sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Hier geht's zum Lichtbild der gesuchten Person: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/grosserlach-vermisstenfahndung/

Wer die gesuchte Person seit Montag gesehen hat, sollte dies der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07361/5800 mitteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell