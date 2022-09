POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar Von Freitag, 02.09.22, 18:00 Uhr bis Samstag, 03.09.22, 12:00 Uhr

Goslar (ots) - Beschädigung eines Fahrzeuges Am Donnerstag, 01.09.2022, zwischen 15:20 Uhr und 16.00 Uhr, habe eine weibliche Person ihren Einkauf in ihr Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Braunschweiger Straße in Seesen verstaut. Hierbei rollte der Einkaufswagen gegen ein anderes Fahrzeug. Die Verursacherin entfernte sich ...

