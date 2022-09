Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 02.09.2022

Goslar (ots)

Beschädigung eines Fahrzeuges

Am Donnerstag, 01.09.2022, zwischen 15:20 Uhr und 16.00 Uhr, habe eine weibliche Person ihren Einkauf in ihr Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Braunschweiger Straße in Seesen verstaut. Hierbei rollte der Einkaufswagen gegen ein anderes Fahrzeug. Die Verursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 250,00 Euro. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

