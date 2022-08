Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruch in Pizzeria - Täter konnte vorläufig festgenommen werden

Goslar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:30 Uhr, wurden Zeugen durch laute Geräusche auf einen Einbruch in eine Pizzeria in der Rosenstraße aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Täter verließ nach kurzer Zeit samt Diebesgut das Objekt wieder und konnte zunächst mit einem PKW flüchten. Durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug im Stadtgebiet Seesen festgestellt und kontrolliert werden. Das Fahrzeug wurde von einem 38-jährigen Seesener geführt, der daraufhin vorläufig festgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen am gestrigen Tag führten zum Auffinden weiterer Beweismittel. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Beschuldigte im Anschluss an die Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den Beschuldigten wurden weiterhin Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, eingeleitet.

