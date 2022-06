POL-ANK: Ergebnisse der Fahren.Ankommen.LEBEN!-Kontrollen mit Schwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" im Bereich der Polizeiinspektion Anklam

Polizeiinspektion Anklam

Im Mai 2022 führten die Polizisten der Polizeiinspektion Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald diverse Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit der landesweiten Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN! durch. Dabei lag der Schwerpunkt in diesem Monat auf den Themen "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr".

Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gehört zu den folgenschwersten Unfallursachen. So wurden im vergangenen Jahr bei 366 Unfällen in Mecklenburg-Vorpommern unter Alkohol- oder Drogeneinfluss insgesamt 434 Menschen verletzt und fünf getötet. 2021 wurden in ganz M-V 5.147 Alkohol-/Drogendelikte im Straßenverkehr polizeilich geahndet.

Insgesamt haben die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Anklam im Monat Mai 46 Personen festgestellt, die betrunken im Straßenverkehr unterwegs waren. Davon setzten sich 21 Autofahrer alkoholisiert hinters Steuer, 17 Personen waren alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs und 8-mal wurden E-Scooter-Fahrer betrunken auf ihren Rollern erwischt. Darüber hinaus wurden 13 Autofahrer festgestellt, die ihren PKW unter dem Einfluss von Drogen im Straßenverkehr führten.

Am 03.05.2022, gegen 10 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der L261 zwischen Görmin und Loitz in den Straßengraben und saß beim Eintreffen der Beamten noch in seinem Fahrzeug. Der 41-jährige Unfallverursacher klagte über leichte Kopfschmerzen, verletzte sich bei dem Unfall jedoch nicht weiter. Allerdings stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von erschreckenden 3,13 Promille.

Am 05.05.2022, gegen 16:45 Uhr, war der 55-jährige Fahrzeugführer eines Lieferfahrzeuges eines Taxiunternehmens mit 2,55 Promille in Greifswald unterwegs. Ein anderer Autofahrer hatte bemerkt, wie der Transport vor ihm in Schlangenlinien fuhr und informierte die Polizei. Die Kolleginnen und Kollegen des PHR Greifswald konnten den betrunkenen Transporter-Fahrer anschließend im Hansering stoppen.

Am frühen Morgen des 08.05.2022 (ca. 02:15 Uhr) war in Greifswald eine Fahrradfahrerin sichtlich betrunken auf ihrem Rad unterwegs. Den Kollegen war die 32-Jährige auf Grund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille.

Am 21.05.2022, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Lübeck mit seinem PKW Audi die B111 aus Mellenthin kommend in Richtung Neppermin auf der Insel Usedom. In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab kollidierte mit einer Schutzplanke und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest offenbarte dann auch den Grund für den Unfall. Der Fahrer war mit 1,26 Promille alkoholisiert mit seinem PKW unterwegs. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit und insgesamt entstand bei dem Unfall unter Alkoholeinfluss ein Schachschaden von 15.000 Euro.

In den oben ausgewählten Fällen wurden jeweils die Führerscheine der Beschuldigten sichergestellt, eine Blutprobenentnahme bei ihnen durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen sie eingeleitet.

Darüber hinaus stellten die Kontrollkräfte im Bereich der Polizeiinspektion Anklam insgesamt 1680 Geschwindigkeitsverstöße fest, 156-mal missachteten Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt, 141-mal bedienten Autofahrer und Radfahrer ihr Mobiltelefon während der Fahrt und 107-mal legten Fahrzeugführer während der Fahrt nicht den vorgeschriebenen Gurt an.

