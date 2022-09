Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 01.09.22

Goslar (ots)

Erpressung auf sexueller Basis

Gleich zwei Anzeigen wegen Erpressung auf sexueller Basis wurden am Mittwoch bei der Polizei Seesen erstattet. Unabhängig voneinander wurde ein 28-jähriger Mann aus Altenheim und ein 33-jähriger Langelsheimer auf die gleiche Art erpresst. Hierbei wurde jeweils von bislang unbekannten Personen über das Internet, bzw. WhatsApp, eine höhere Geldsumme von den Geschädigten verlangt, um zu vermeiden, dass intime Aufnahmen an u.a. die Arbeitgeber weitergeleitet werden. In einem Fall wurden 2000 Euro, in dem anderen 7000 Euro gefordert. Beide Male wurde seitens der geschädigten nicht auf die Forderung eingegangen.

Körperverletzung

Im Bereich des Parkplatzes eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Wilhelmsbad" kam es am Mittwochvormittag zu Körperverletzungsdelikten. Zwei Personen, 17 und 18 Jahre alt, wurden von einer Gruppe von mehreren Personen zunächst verfolgt und anschließend von einer bislang unbekannten Person aus dieser Gruppe durch Schläge ins Gesicht verletzt. Wer Hinweise zu dem Täter, Tatgeschehen oder der Gruppe geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell