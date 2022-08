POL-GS: Polizeikommissariat Seesen vom 31.08.22

Goslar (ots) - Seesen Am 29.08.2022 wird dem PK Seesen durch eine Mitarbeiterin einer Bäckerei eine Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in der Bismarckstraße angezeigt. Demnach hat ein unbekannter Täter in der Zeit vom 23.08.22 zum 24.08.22 den Eingangsbereich der Bäckerei mit blauer und roter Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen ...

mehr