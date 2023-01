LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Deuna (ots) - Bei der Kontrolle eines PKW Audi am Sonntag dem 15.01.2023 gegen 01:25 Uhr in der Straße "Zum Dün" in der Ortslage Deune wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemaloholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld ...

