Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Bad Frankenhausen (ots)

In Bad Frankenhausen ereignete sich am Samstag Abend gegen 19:15 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Beim Befahren der Straße Am Teichfeld wurde durch die 39 jährige Opelfahrerin, aus noch ungeklärter Ursache, ein 49 - jähriger Fußgänger angefahren. Die PKW Fahrerin sprach den Fußgänger an, aber dieser lehnte eine polizeiliche Aufnahme vorerst ab. Die Opelfahrerin bestand jedoch auf eine Aufnahme und verständigte über Notruf die Polizei. In der weiteren Folge klagte der Fußgänger dann doch noch über Schmerzen im Knie, welche im Nachgang eine ärztliche Untersuchung notwendig machte.

