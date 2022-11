Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Fußgängerin schwer verletzt

Witterungsbedingte schlechte Sichtverhältnisse und Unachtsamkeit waren vermutlich die Ursache für einen Unfall am Samstagabend im Kastanienweg in Heilbronn. Eine dunkel gekleidete 17-Jährige überquerte die Straße gegen 18.30 Uhr an einer hierfür nicht bestimmten Stelle. Diesen Umstand übersah wahrscheinlich eine 50-jährige VW-Fahrerin und erfasste die Fußgängerin mit ihrem PKW. Durch den Zusammenstoß wurde die Jugendliche schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der am VW entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Heilbronn: Von Fahbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verursachte ein 24-Jähriger am frühen Sonntagmorgen einen Unfall in der Heilbronner Neckarstraße. Gegen 3.30 Uhr kam der junge Mann an einer Bahnunterführung mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Am Audi des 24-Jährigen und dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Eppingen: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Vermutlich der Einfluss alkoholischer Getränke war die Ursache für einen Unfall am frühen Sonntagmorgen in der Brettener Straße in Eppingen. Ein 19-Jähriger kam gegen 3.30 Uhr im Kreuzungsbereich zur Mühlbacher Straße mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Steinmauer eines Gebäudes. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Vermutung und zeigte einen Wert von einem Promille an. Daher musste der 19-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des BMW-Fahrers wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des am BMW und der Steinmauer entstandenen Sachschadens ist bisher noch unbekannt.

Eppingen: Unfall verursacht und davongefahren - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine unbekannte Person am frühen Sonntagmorgen in der Carl-Benz-Straße in Eppingen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein 20-Jähriger hatte seinen VW Polo gegen 00.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er den Schaden fest. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950, beim Polizeirevier in Eppingen zu melden.

Heilbronn: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Ein PKW kollidierte mit einer Fußgängerin am Samstagabend in der Urbanstraße in Heilbronn. Ein 55-Jähriger wollte gegen 20.45 Uhr mit seinem VW nach links in die Werderstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine 56-Jährige die gerade zu Fuß die Straße überqueren wollte und erfasste die Frau. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Fußgängerin leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sachschaden entstand nicht.

Heilbronn: Unfall mit einer verletzten Person

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmittag in Heilbronn. Ein 36-Jähriger wollte gegen 15.15 Uhr mit seinem BMW aus einer Tiefgarage heraus auf die Happelstraße einfahren. Hierbei übersah er vermutlich den bereits auf der Straße fahrenden Audi einer 34-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde die 37-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt.

Brackenheim: Unter Einfluss von berauschenden Mitteln Unfall verursacht

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Landesstraße 1103 am Freitagmittag. Ein 18-Jähriger wollte gegen 11 Uhr mit seinem VW nach rechts in die Kreisstraße 2074, in Richtung Hausen an der Zaber, einbiegen. Hierbei verlor er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in die linke Seite eines verkehrsbedingt wartenden LKW eines 54-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 18-Jährige leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Dort musste der junge Mann auch eine Blutprobe abgeben, da den Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme eine mögliche Beeinflussung berauschender Mittel an dem jungen Fahrer aufgefallen war und ein durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis zeigte. Der Führerschein des VW-Fahrers wurde durch die Polizei einbehalten. Weiter stellte sich heraus, dass das Fahrzeug des 18-Jährigen weder zugelassen war noch ein Versicherungsschutz bestand. Der junge Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Hardthausen am Kocher: Unfall verursacht und weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Auf die Gegenfahrbahn geriet eine bisher unbekannte Person am frühen Samstagabend auf der Kreisstraße 2012 bei Hardthausen am Kocher und verursachte einen Unfall. Anschließend setzte der oder die Unbekannte ihre Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Peugeot die Kreisstraße 2012 von Gochsen kommend in Fahrtrichtung Neuenstadt, als ihm ein silberner Audi A3, teilweise auf seiner Fahrbahn, entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der junge Mann nach rechts aus, geriet zunächst in den Grünstreifen und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug des 18-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den silbernen Audi A3 mit Heilbronner Kennzeichen geben können. Sie werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Lauffen, Telefon 07133 2090, in Verbindung zu setzen.

Offenau: Mit Alkohol am Steuer unterwegs und Unfall verursacht - Die Polizei sucht Zeugen

Vermutlich Unachtsamkeit und die Beeinflussung von Alkohol waren die Ursache für einen Unfall auf der Bundesstraße 27 in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 0.30 Uhr fuhren fünf Fahrzeuge hintereinander von Gundelsheim kommend in Richtung Offenau. Da das erste Fahrzeug laut Zeugenansagen sehr langsam fuhr, setzte das vierte Fahrzeug aus der Kollone zum Überholen an. Ein 51-Jähriger, der mit seinem Mercedes am Ende der Kollone fuhr, schloss sich dem PKW vor ihm an und begann ebenfalls zu überholen. Als sich der Mercedes auf Höhe des zweiten Fahrzeugs in der Reihenfolge befand, zog der 30-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs mit seinem VW ebenfalls nach links um einen Überholvorgang zu starten. Die beiden PKW kollidierten mit einander. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkohol in der Atemluft des 30-jährigen war, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von einem Promille. Aus diesem Grund musste der VW-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die drei bisher unbekannten Fahrer in der Kollone, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen. Löwenstein: Von Fahrbahn abgekommen und Hang hinuntergestürzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend auf der Landesstraße 1066 bei Löwenstein. Ein 33-Jähriger war gegen 18 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zwischen Wüstenrot-Altlautern und Löwenstein mit seinem Ford nach links von der Fahrbahn abgekommen und einen circa 20 Meter tiefen Hang hinuntergestürzt. Der PKW überschlug sich bei dem Unfall und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

A6/Bad Rappenau: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Tiertransporte

Die Verkehrpolizeiinspektion Weinsberg führte am Freitagmorgen in Kooperation mit dem Veterinäramt des Landratsamt Heilbronn eine gemeinsame Tiertransportkontrolle durch. Hierbei wurden Tiertransporte und andere Fahrzeuge des Schwerverkehrs auf einen Parkplatz gelotst und schwerpunktmäßig auf die Einhaltung der tierschutz- und transportrechtlichen Bestimmungen überprüft. Ebenso wurden ganzheitliche Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurden drei Tiertransporte einer Kontrolle unterzogen bei welchen keine Missstände zu beanstanden waren. Weiterhin wurden diverse Verstöße gegen die Ladungssicherung, Überladung, Verstöße Lenk- und Ruhezeiten sowie ein Mal Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Trauriger Spitzenreiter war hier ein Gefahrguttransport welcher um mehr als 20 Prozent überladen war.

Weinsberg: Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignete sich bereits am Montag, den 14. November, in der Stadtseestraße in Weinsberg. Ein 51-Jähriger fuhr gegen 7 Uhr mit seinem Ford in Richtung Bundesstraße 39a, als ihm ein weißer Transporter mit Anhänger entgegen kam. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, berührten sich die Außenspiegel. Der Fahrer des Fords hielt nach dem Unfall an, der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Neckarsulm: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Täter oder eine bisher unbekannte Täterin versuchte am Freitagnachmittag in ein Wohnhaus in der Scheffelstraße in Neckarsulm einzubrechen. Der Täter oder die Täterin machte sich, zwischen 15.30 Uhr und 18.10 Uhr, zunächst an der Terrassentüre auf der Gebäuderückseite zu schaffen. Als dies nicht zum Ziel führte, wurde eine weitere Terrassentüre angegangen. Hierbei springt das äußere Fenster einer Doppelverglasung. Vermutlich aufgrund des verursachten Lärmpegels lies der Täter oder die Täterin von weiteren Versuchen in das Gebäudeinnere zu gelangen ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun Zeugen, die zu oben genannter Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

Neckarsulm: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Wer hat was gesehen?

In ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße in Neckarsulm brach ein bisher unbekannter Täter oder eine bisher unbekannte Täterin am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, ein. Der Täter oder die Täterin gelangte auf bisher unbekannte Weise zunächst über einen umlaufenden Zaun in den hinteren Gartenbereich des Hauses. Hier hebelte er oder sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so ins Innere. Hier wurde er vermutlich durch eine Bewohnerin gestört, weshalb der oder die Unbekannte, ohne Beute, flüchtete. Zeugen, die zu oben genannter Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefonnummer 07131 1044444, zu melden.

Eppingen: Einbrecher in Rohrbach unterwegs - Zeugen gesucht

In die Gaststätte des Rohrbacher Tennisvereins brachen Unbekannte in der Nacht auf Samstag ein. Wechselgeld und ein Erdnussspender war die Beute der Täter. Über ein Fenster waren die Einbrecher in das Gebäude im Landhäuser Weg gelangt. Der Versuch über die Eingangstür in die Gaststätte zu gelangen war wohl gescheitert. Die Polizei in Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Angaben zu den Unbekannten geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07262 90950 entgegengenommen.

Möckmühl: Schlägerei bei Faschingsveranstaltung

Mindestens zehn Verletzte waren die Folge einer Schlägerei bei einer närrischen Veranstaltung am Samstagmorgen in Möckmühl-Züttlingen. Bei der Auseinandersetzung von 20 bis 30 Personen gegen 4 Uhr in einer Halle in der Jahnstraße setzte eine bislang unbekannte Person wohl auch ein Reizgasspray ein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer den Vorfall beobachten konnte, oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

