LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Nordhausen (ots) - Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, fiel den Beamten in der Kranichstraße ein E-Scooter Fahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Eine Kontrolle und in diesem Zusammenhang durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 40-Jährigen Fahrer erbrachte einen Wert von 2,6 Promille. Ebenfalls sehr unsicher bewegte sich gegen 22:30 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Fahrrad im Straßenverkehr, weshalb sich die Beamten in der Bochumer Straße zu einer Kontrolle entschlossen. ...

