POL-UL: (BC) (GP) Biberach, Geislingen - Polizei sorgt für Sicherheit

Mehrere Verstöße stellte die Polizei am Mittwoch in Biberach und Geislingen fest.

(BC) In den Vormittagsstunden kontrollierte die Polizei den Verkehr in der Waldseer Straße. Nach einer Stunde hatte die Polizei zwei Autofahrer ohne Gurt gestoppt. Ein weiterer Autofahrer telefonierte währen der Fahrt. Die Fahrenden wurden angehalten und in einem Gespräch auf die Gefahren hingewiesen. Mit Konsequenzen muss auch ein 34-Jähriger rechnen. Denn der wurde gegen 17 Uhr in der Freiburger Straße kontrolliert. Der Mann hatte ein fünfjähriges Kind im Fahrzeug, das nicht ausreichend gesichert war. Auf die Autofahrer kommen nun Bußgelder zu.

(GP) Zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr führte die Geislinger Polizei in ihrem Revierbereich Kontrollen durch. Den Schwerpunkt setzten die Polizisten auf Fahrzeuglenker, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Insgesamt kontrollierte die Polizei zwölf Fahrzeuge und 20 Personen. Bei einem 39-jährigen Fahrzeuglenker bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und betrunken war. Der Mann wurde kurz vor 19 Uhr in Geislingen in der Straße Bergwiesen angehalten. Während der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass er Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte dies. Wohl hatte er auch vor ein paar Tagen Drogen konsumiert. Sein Führerschein wurde sichergestellt und sein Auto musste der 39-Jährige stehen lassen. Bei einer Kontrolle gegen 16.30 Uhr in Bad Überkingen in der Nuberstraße wurde auch ein Beifahrer genauer unter die Lupe genommen. Der 16-Jährige hatte eine kleinere Menge Marihuana bei sich. Das wurde sichergestellt. Der Jugendliche muß sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

"Sicherheitsgurte und richtige Kindersitze sind die Lebensretter Nr. 1", sagt die Polizei und rät: "Sichern Sie Ihre kleinen Mitfahrer immer mit geeigneten Kindersitzen!" Denn schon bei einem Aufprall mit Tempo 50 "wiegt" jeder Insasse kurzzeitig das 30-fache seines Körpergewichts. Ein etwa 30 Kilogramm schweres Kind wird zum "Geschoss" von bis zu 900 Kilogramm. Das bedeutet: Ohne Kindersitz entspricht ein Aufprall mit 50 km/h einem Sturz aus dem 3. Stock auf Beton. Ein Aufprall mit 15 km/h kann für Kinder bereits tödlich sein. Im Übrigen haben Kinder ein siebenfach höheres Risiko tödlicher oder schwerster Unfallverletzungen. Die Polizei rät deshalb, Kinder richtig zu sichern. Wie das geht, darüber informiert die Polizei im Internet unter www.gib-acht-im-Verkehr.de.

Das Handy am Steuer beeinträchtigt die Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen stark. In nur einer Sekunde legt ein Fahrzeug bei 50 km/h bereits etwa 14 Meter zurück. Deshalb kontrolliert die Polizei täglich abgelenkte Fahrer.

Rauschgift ist Gift:

Geldstrafen und die Entziehung der Fahrerlaubnis drohen Rauschgiftkonsumenten. Das soll abschrecken, in eine Rauschgiftkarriere einzusteigen. Doch der Polizei sei die Vorbeugung mindestens genauso wichtig, berichtet das Polizeipräsidium Ulm. Gerade der Einstieg von jungen Menschen in den Rauschgiftkonsum müsse frühzeitig verhindert werden. Dabei gehe es auch um die Gesundheit der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden. Die aktuell eher verharmlosende Diskussion über Rauschgifte lasse die Hemmschwelle zum Einstieg sinken, so die Polizei. Doch sei der Konsum so genannter weicher Drogen wie Haschisch und Marihuana gleichermaßen mit gesundheitlichen Folgen verbunden. Auch sie hätten massive Auswirkungen auf Körper und Geist zur Folge, bekräftigt die Polizei. Je jünger die Konsumenten und je exzessiver und unkontrollierter der Konsum, umso gravierender seien die Auswirkungen.

