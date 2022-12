Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Auffahrunfall mit drei Autos

Am Mittwoch verursachte ein 20-Jähriger einen Unfall auf der B30 bei Ulm.

Gegen 7.30 Uhr fuhr der 20-Jährige mit einem Alfa Romeo auf der B30 von Laupheim in Richtung Ulm. Auf Höhe Gögglingen stockte der Verkehr auf der linken Spur. Deshalb bremste ein vor ihm fahrender 21-Jähriger mit einem Mercedes. Das bemerkt der Fahrer des Alfa Romeo zu spät und fuhr in das Heck des Mercedes. Den schob es wiederum auf einen BMW. Bei dem Unfall erlitt der 52-jährige Beifahrer im Mercedes leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/1883812) ermittelt nun gegen den 20-Jährigen. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf insgesamt 11.000 Euro. Der Mercedes und der Alfa Romeo mussten abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei:

Möglicherweise hielt der 20-Jährige nicht genug Abstand zum vorausfahrenden Mercedes. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht ("Halber Tachoabstand"). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

