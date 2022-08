Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit Pedelec

Attendorn (ots)

Am Sonntag (07.08.2022) kam es zu einem Alleinunfall auf dem Radweg in der Straße "Am Dünneckenberg". Eine 30-jährige Pedelec-Fahrerin verlor um 13:27 Uhr beim Befahren einer Gefällstrecke die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell