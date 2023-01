Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffällige Fahrweisen

Nordhausen (ots)

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, fiel den Beamten in der Kranichstraße ein E-Scooter Fahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Eine Kontrolle und in diesem Zusammenhang durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 40-Jährigen Fahrer erbrachte einen Wert von 2,6 Promille.

Ebenfalls sehr unsicher bewegte sich gegen 22:30 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Fahrrad im Straßenverkehr, weshalb sich die Beamten in der Bochumer Straße zu einer Kontrolle entschlossen. Alkohol spielte hier keine Rolle, jedoch verlief ein durchgeführter Drogentest positiv.

In beiden Fällen erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell