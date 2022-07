Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrüger gibt sich am Telefon als Europol-Beamter aus (25.07.2022)

Rottweil (ots)

Nicht funktioniert hat ein versuchter Telefonbetrug bei einer 37-jährigen Frau. Am Montag erhielt sie gegen 9 Uhr einen Anruf eines angeblichen Europol-Beamten in englischer Sprache. Er teilte ihr mit, dass man ihre Personalien für Drogengeschäfte und Geldwäsche "missbraucht" hätte und wollte so Daten zu ihrer Bankverbindung erfragen. Die Angerufene durchschaute den Täter, als er sie mehrmals nach Ihren Konten befragte. Sie beendete das Gespräch, bevor es zu einem Vermögensschaden kam.

