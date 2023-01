LPI-NDH: Bereits am Morgen berauscht

Geismar (ots) - Am Freitag dem 13.01.2023 gegen 18:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Ford Fiesta die Landesstraße 1007 von Geismar kommen in Richtung Ershausen. Kurz vor dem Abzweig nach Wilbich erfasste sie mit dem PKW einen, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ershausen laufenden Fußgänger. Dieser wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, das er noch an der Unfallstelle verstarb.Die Fahrzeugführerin und ...

