Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Radfahrer bei Unfall verletzt

Haßloch (ots)

Die 56-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr am Donnerstag, 22.12., um 13.40 Uhr, mit ihrem Pkw Opel die Uhlandstraße in Haßloch in Richtung Lachener Weg. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt des auf dem parallel zum Lachener Weg verlaufenden Radweg von rechts kommenden 67-jährigen Radfahrers, obwohl sie sogar zunächst am Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" angehalten hatte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, in dessen Folge der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Eine entsprechende ärztliche Behandlung lehnte der Radfahrer vor Ort zunächst ab. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell