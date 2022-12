Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Weisenheim am Sand (ots)

Schürfwunden und eine Fraktur erlitt ein 31 - Jähriger nach dem er mit seinem Mo-torrad am Donnerstag den 22.12.2022 gegen 15 Uhr in der Ritter-von-Geißler-Straße unmittelbar vor dem Ortsausgang in Richtung Freinsheim auf die Fahrbahn stürzte.

Weitere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt. Der 31 - Jährige wurde medizinisch versorgt und wurde von einem Rettungswagen in ein Kranken-haus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Kräfte der Feuerwehr reinigten die Unfallstelle. Der Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung auf 2000 EUR beziffert.

Der Zweiradfahrer verlor vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell