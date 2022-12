Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Ohne Versicherungsschutz und unter Betäubungsmitteleinfluss auf E-Scooter unterwegs und vor der Polizei geflüchtet

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, 22.12.2022 kurz nach 13:00 Uhr befuhr ein 15-jähriger mit seinem E-Scooter den Gehweg im Albsheimer Weg in Grünstadt. Da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, sollte der junge Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser flüchtete jedoch mit dem Roller vor den Beamten. Auf der Flucht ließ er schließlich den Roller zurück, flüchtete weiter zu Fuß und konnte jedoch durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Wie sich herausstellte bestand für den Roller kein Versicherungsschutz und der Jugendliche stand zudem unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein Test verlief positiv auf THC. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde anschließend einem Erziehungsberechtigten übergeben.

