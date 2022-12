Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschädigter gesucht

Bereits am 18.12.2022 ereignete sich in Wattenheim ein Verkehrsunfall, bei dem der Geschädigte unbekannt ist. Die Fahrerin eines Pkw befuhr gegen 17:30 Uhr an diesem Tag die Hauptstraße in Richtung Carlsberger Straße. Wegen Gegenverkehrs musste sie hinter einem geparkten Pkw, vermutlich ein schwarzer Fiat, anhalten. Beim Anfahren stieß die Autofahrerin mit der rechten Seite ihres Fahrzeugs gegen das hintere linke Heck des geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Nachdem die Frau am Folgetag bei entsprechenden Nachforschungen keine Hinweise auf den Halter des geparkten Pkw erlangen konnte, meldete sie den Unfall der Polizei. Hinweise zu dem geschädigten Fahrzeug bzw. dessen Halter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

