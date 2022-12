Grünstadt (ots) - Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro und eine leicht verletzte Autofahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom gestrigen Montag (19.12.22) gegen 13:30 Uhr in der Kirchheimer Straße. Eine Autofahrerin wollte von dem Grundstück gegenüber der Talstraße kommend die Kirchheimer Straße queren und in die Talstraße einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer Autofahrerin, die die Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim befuhr. Es kam ...

