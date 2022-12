Polizei Hamburg

POL-HH: 221209-3. Eine Festnahme nach versuchtem Kupferdiebstahl in Hamburg-St. Georg - Polizei bittet um Hinweise zum Mittäter

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.12.2022, 04:45 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Am Mariendom, St. Marien-Dom

Einsatzkräfte haben heute Morgen einen 33 Jahre alten Bulgaren vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen, Kupferregenrinnen an der Kathedralkirche in St. Georg abmontiert zu haben.

Sägegeräusche in den frühen Morgenstunden hatten eine 39-jährige Anwohnerin auf die beiden Männer aufmerksam gemacht. Anschließend beobachtete sie, wie die Zwei mehrere Kupferrinnen an der Kirche abmontierten und sich daraufhin mit ihrer Beute zunächst zu Fuß vom Dom entfernten.

Sofort im Anschluss an den Notruf der Zeugin eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nur wenig später zur Festnahme des 33-Jährigen in Tatortnähe. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten sowohl Werkzeug als auch Kupferrinnenhalterungen auf. Zudem wurden in der Nähe der Kirche offenbar zum Abtransport bereitgelegte Kupferrinnen beschlagnahmt.

Das in der Region Mitte I für Einbruchskriminalität zuständige LKA 112 übernahm heute Morgen die Ermittlungen. Der Bulgare wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hamburg nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen. Die Ermittlungen zu seinem noch flüchtigen Komplizen, der zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose, schwarzen Sportschuhen, einem roten Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke bekleidet war, dauern an.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere im Bereich des Marien-Doms jemanden haben weglaufen beziehungsweise zügig wegfahren sehen, werden gebeten, sich unter 040 4286 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell